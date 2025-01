‘Doodschieten Amsterdammer bij Bussum was om snus’

(Beeld Mizzle Media)

Vriendinnetje

Ozan Alakus had daar afgesproken met zijn 19-jarige vriendinnetje. Het is een locatie waar vaker jongeren samenkomen.

Een jongen die in een grijze Toyota Yaris het parkeerterrein opreed stapte uit en doorzeefde Alakus met kogels. Zijn vriendin wist na de eerste schoten de auto uit te vluchten en bleef ongedeerd.

De verdachte is de 19-jarige Thommy S., die na enkele dagen al werd opgepakt. Een getuige had hem geïdentificeerd, en kende zijn bijnaam “Wietpiet”.

Thommy S. postte vlak voor de schietpartij een filmpje waarin te zien was hoe hij over de snelweg reed. De recherche stelde aan de hand van zijn telefoongegevens vast dat hij in de buurt was ten tijde van schietpartij.

Zitting

Alakus was volgens Het Parool betrokken bij kleinere drugszaken en was net uit detentie, voor een mishandeling.

Ontsloten berichtenverkeer lijkt er op te wijzen dat Alakus twee weken voor de fatale schietpartij op sportpark Crailoo samen met twee anderen betrokken was bij de roof van snus ter waarde van 600 euro.

Snus zit in kleine zakjes die gebruikers onder de bovenlip stoppen. In Nederland is verkoop hiervan verboden, maar het is populair onder bepaalde jongeren.

Bij de beroving zou Thommy S. gedwongen zijn geweest kleren uit te trekken en naakt naar huis te lopen.

In april is de volgende zitting in de zaak.