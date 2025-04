‘Doodschieten Dwight Mook was geen liquidatie’

Afspraak Waarom was er op 18 juli 2023 een afspraak met het slachtoffer? Het Openbaar Ministerie vindt dat het slachtoffer is gelokt met als doel hem dood te schieten. De advocaten stellen dat het dossier volstaat met ‘contra-indicaties voor een huurmoord’. Afspreken op klaarlichte dag op een drukke plek bij een hockeyclub, een McDonald’s, een manege en een kinderopvang, dat is niet een rustige gelegenheid voor een liquidatie.

De auto van de toenmalige vriendin van Rell K. was op het moment dat de drie mannen bij de McDonald’s aan het eten waren daar ook. En waarom eerst uitgebreid eten en drinken bij McDonald’s?

Geen drugs

Er is één keer, in neerwaartse richting geschoten.

De advocaten vinden dat uit de berichten die slachtoffer en verdachten hebben uitgewisseld duidelijk het beeld oprijst van een afspraak over het verhandelen van drugs. Er is op de plaats delict echter geen grote hoeveelheid drugs gevonden. Wel werd door het slachtoffer een kleine hoeveelheid hasj aan Rell K. overhandigd.

Overigens is slachtoffer Dwight Mook zelf eerder veroordeeld voor zware geweldmisdrijven.

‘Klunzen’

Nadat er is geschoten reden slachtoffer en een vriend naar een ziekenhuis. Advocaat Gerald Roethof, van de vermeende schutter, suggereerde dat er tijdens die rit drugs is weggegooid, of dat de vriend van Mook de drugs heeft meegenomen.

De verklaringen van de verdachten geven geen uitsluitsel over een drugsdeal.

Overigens hebben deskundigen de twee verdachten als zeer laag begaafd gekarakteriseerd. Het was een onhandige rip door ’twee klunzen’, zo omschreef Roethof het gebeuren.

Raymond Bruinsma, de raadsman van Revelino K., vroeg vrijspraak voor moord en voor doodslag. Volgens hem staat niet vast dat zijn cliënt op het moment van de schoten in de buurt was.