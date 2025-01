‘Doodzieke moordenaar Gerard Meesters wil niet meer praten’

Beeld: Jeanette Meester, de zus van de doodgeschoten Gerard Meesters

Daniël Sowerby, de man die in november 2002 de onschuldige Groninger Gerard Meesters doodschoot, is ernstig ziek en zou niet lang meer te leven hebben, aldus de krant. De opdrachtgever van deze moord, Robert Dawes, hoort vrijdag of hij, net als Sowerby destijds – een levenslange gevangenisstraf krijgt.

Bekentenis

De kinderen van Meesters hebben deze week nog een laatste poging gedaan om Sowerby te spreken te krijgen, omdat hij op zijn sterfbed wellicht alsnog een bekentenis zou willen afleggen. Maar Sowerby wilde niet meer met hen praten.

Woede

Daniël Sowerby (66) schoot op 28 november 2002 Gerard Meesters in Groningen dood. De zus van Meesters, Jeanet, zou in Spanje een partij drugs hebben gestolen, tot woede van de beruchte Britse drugscrimineel Robert Dawes. Die liet Gerard Meesters doodschieten, toen hij geen antwoord kon geven op de vraag waar zijn zus was.

Daniël Sowerby was de schutter. Hij kreeg levenslang. Sowerby wilde nooit zeggen wie de opdrachtgever was en daarom ontsprong Dawes de dans.

Vervolgd

De kinderen van Gerard Meesters, Koen en Annemarie, wisten Sowerby in de gevangenis belangrijke informatie te ontfutselen. Daardoor kon Dawes alsnog worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie eiste in november ook tegen hem levenslang. Vrijdag hoort hij of dat ook echt gaat gebeuren.