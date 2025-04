Door Nederland gezochte Poolse drugscrimineel op Most Wanted-lijst Europol

Door Joost van der Wegen

Verstopt

De verdovende middelen werden verstopt in onder andere vrachtwagenbanden en vervoerd naar Engeland, Spanje en Scandinavië. Patryck Marcin Szwajnoch is door het gerechtshof in Den Haag op 18 juni 2024 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en 2 maanden. Op dit moment is hij voortvluchtig en moet hij zijn resterende straf van bijna 6 jaar nog uitzitten.

In deze zaak zijn meerdere van zijn landgenoten veroordeeld tot gevangenisstraffen en zijn er pluk ze-zaken tegen ze gevoerd, valt op te maken uit de uitspraken.

Tatoeages

De gezochte Pools crimineel is 1.83 lang, heeft blauwe ogen, en is 31 jaar oud (geboren op 8 mei, 1993). Hij heeft een aantal tatoeages op zijn benen. Op foto’s op de site van Europol is te zien dat Szwajnoch er steeds anders uit kan zien, met een ander kapsel, of een bril op.