Doorbraak in moordonderzoek Belgische advocate: 71-jarige verdachte vast

Sint-Lievens-Houtem Op 28 oktober 2023 werd advocate Claudia Van der Stichelen doodgeschoten in haar woning in Sint-Lievens-Houtem. Ook haar zoon raakte bij de aanval gewond.

Van Der Stichelen was gespecialiseerd in echtscheidingszaken. Ooggetuigen zagen direct na de schietpartij een man in grijze overall en rugzak weglopen.

Twee verdachten

Ondanks groot onderzoek, waaronder uitgebreid dna-onderzoek gebeurde er jarenlang niets in de zaak, nadat er eerst twee verdachten waren gearresteerd, maar weer in vrijheid gesteld.

In juni 2024 lanceerde de federale gerechtelijke politie via de media opnieuw een opsporingsbericht, wat verschillende tips opleverde.

Woning

Maandag 17 juni is de 71-jarige man in zijn woning in Herzele gearresteerd en is zijn woning doorzocht. Cruciaal in de zaak is een positieve dna-match die de verdachte linkt aan de feiten, aldus het parket in Oost-Vlaanderen.

De man is dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van moord en moordpoging. Vrijdag verschijnt de verdachte voor de raadkamer in Oudenaarde, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.