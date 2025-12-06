Doorstroom tbs-systeem verstopt | ‘Wachttijd tbs’sers kost geld’

Tonnen Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad blijkt dat het de Staat ook nog geld kost: schadevergoeding voor tbs’ers die hun detentie hebben uitgezeten en nog geen behandeling in de tbs-kliniek kunnen krijgen.

De Staat betaalt tonnen schadevergoeding aan tbs’ers die noodgedwongen vastzitten in gewone cellen. Het aantal tbs’ers dat vastzit in de gewone gevangenis groeit. Sinds 2020 is het vervijfvoudigd, volgens cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In 2020 ging het om 49 mensen en in 2023 zaten 124 tbs’ers in een gewone cel. In 2024 waren dat er 174. Op dit moment wachten 250 daders met een tbs-veroordeling op plaatsing. Voldoende zorg geven in de gevangenissen wordt bemoeilijkt doordat ook de PI’s overvol zijn.

Langer dan twee jaar

Soms duurt het zelfs langer dan twee jaar voordat er plek is in een tbs-kliniek. Twee jaar is de termijn waarop de rechtbank besluit over de verlening van een tbs, als het Openbaar Ministerie daarom verzoekt. De behandeling is dan nog niet eens begonnen.

Een tbs-patiënt die langer dan vier maanden in de gevangenis moeten wachten heeft recht op schadevergoeding.

In 2023 werd ruim 81.000 euro uitbetaald, en in 2024 ging het om 356.554 euro. Gemiddeld is aan wachtende tbs’ers 2875 euro per persoon betaald. Eén tbs-patiënt ontving 19.000 euro.

Gemeenten

Het tbs-systeem dreigt vast te lopen, met alle risico’s van dien.

Dat komt met name doordat sommige gemeenten weigeren om resocialiserende (ex-)tbs’ers op te vangen en te huisvesten. Bij de reguliere ggz, forensische woonvormen en instellingen voor begeleid wonen zijn onvoldoende plekken. Uitstroom uit de tbs, waarbij begeleiding bij vinden van woonruimte nodig is, stokt dus.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat het de bedoeling is dat er voor 2030 tweehonderd plaatsen in de tbs-klinieken bijkomen. Knelpunt hierbij is het vinden van voldoende (gekwalificeerd) personeel.