Douane pakt twee zendingen wiet op Schiphol

Sjaals Op 25 februari troffen douaniers op Schiphol Cargo ruim 100 kilo aan in een vracht uit Thailand. De drugs zaten verstopt tussen sjaals die een adres in Nederland als bestemming hadden.

Op 1 maart ontdekten douaniers op Schiphol Cargo ruim 50 kilo wiet, die uit de Verenigde Staten onderweg was naar een adres in het Verenigd Koninkrijk.

Cargo HARC

De twee zendingen zijn in beslag genomen en de cannabis is vernietigd. Het Cargo HARC-team Schiphol doet verder onderzoek naar de transporten. Dat team is een samenwerkingsverband tussen Douane, Koninklijke Marechaussee, FIOD en het Openbaar Ministerie.