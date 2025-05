‘Douanier speelde informatie over controles door aan drugscrimineel’

Drugslab Douanier Z. wordt verdacht van ambtelijke corruptie en schending van het ambtsgeheim.

Hij zou aan Van G. op verschillende momenten hebben doorgespeeld welke vluchten die op Maastricht Aachen Airport zouden landen bij aankomst gecontroleerd zouden gaan worden.

Hatim van G. werd in 2019 veroordeeld voor zijn sturende rol achter een drugslab aan de Gaasbeekstraat in Eindhoven. In maart 2024 kreeg hij drie jaar cel voor het verkrachten van een vrouw in een rijdende auto, de zaak loopt nog in hoger beroep.

Rolleeder

De Eindhovenaar is een bekende in het criminele milieu. Hij zit al ruim twintig jaar in een rolstoel vanwege een dwarslaesie. Zo kwam hij aan de bijnaam “Rolleeder”.

Hatim van G. figureert ook in het Brabantse drugsdossier “Baraga”, dat zich richt op twee Eindhovense zwagers van een woonwagenkamp die zeker acht drugslabs in België en Zuid-Nederland zouden hebben laten bouwen.

Verder loopt er nog een onderzoek naar Hatim van G. over een partij amfetamineolie van 95 liter die op 29 augustus 2024 in Eindhoven werd onderschept door politie. Naar verwachting komt die zaak later dit jaar voor de rechtbank.