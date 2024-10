Drie Albanezen vrijgesproken van smokkel 200 kilo coke naar Nederland, vierde krijgt drie jaar cel

Door Roel Janssen / Beeld uit archief

Op maandagochtend 17 juni 2024 rond 10.15 kreeg de politie een melding in het zogenoemde ANPR-systeem van surveillancecamera’s op de A16, van twee verdachte auto’s die direct na elkaar via de snelweg de Nederlandse grens passeerden en België inreden. Het ging om een Peugeot 5008 en een Renault Scenic, beide wagens waren voorzien van Nederlandse kentekens. Ruim vijf uur later, rond 15.30, zag de politie via ANPR-camera’s dat beide voertuigen, direct na elkaar, via de A4 Nederland weer waren ingereden.

Derde auto

De politie keek uit naar beide auto’s en zag even later ter hoogte van de Moerdijkbrug bij Dordrecht dat de voertuigen vlak achter elkaar bleven rijden en dezelfde manoeuvres uitvoerden. Ook voegde een derde auto (een Volkswagen Passat met Duits kenteken) zich bij de twee wagens, waardoor het vermoeden rees dat de drie auto’s bij elkaar hoorden. Daarop werd besloten de auto’s te controleren.

Zenuwachtig

In Rotterdam hield de Douane de Peugeot van een 25-jarige Albanees staande. Hij gedroeg zich zenuwachtig en verklaarde dat hij ’s ochtends naar België was gereden om een vriend te ontmoeten en ongeveer een maand in Nederland te blijven. Nadat gebleken was dat tijdens de controle van de andere voertuigen tegenstrijdige verklaringen waren afgelegd, werd besloten de auto te doorzoeken. Op de achterbank werden vier sporttassen aangetroffen waarin langwerpige getapete blokken zaten. In de kofferbak werden nog eens drie sporttassen met dezelfde inhoud aangetroffen. Omdat de Douane vermoedde dat het om drugs ging, werd de 25-jarige Albanees aangehouden.



In de Renault bleek een 31-jarige Albanees te zitten die verklaarde dat hij een vriend naar het vliegveld in Brussel had gebracht. Ook hij maakte volgens douaniers een zenuwachtige indruk en werd aangehouden. In het voertuig werd een mobiele telefoon in beslag genomen.

Geldkoffer

De Volkswagen werd staande gehouden in Capelle aan den IJssel. In de auto zaten twee nerveuze Albanezen van 33 en 50. Ze verklaarden uit Amsterdam te komen en op weg te zijn naar een voetbalwedstrijd in Duitsland. Tijdens de doorzoeking van het voertuig werd door de 25-jarige Albanees – een neef van de 50-jarige man – een koffer met daarin 7.000 euro aan de politie overhandigd. In het voertuig werd ook een mobiele telefoon in beslag genomen, waarna ook deze twee verdachten werden gearresteerd op verdenking van drugshandel.

Afstandsbediening

In de drie auto’s werden twee sleutelbossen, een afstandsbediening én een mobiele telefoon aangetroffen, waarin de navigatie ingesteld stond op een adres in Capelle aan den IJssel. Na politieonderzoek op de bewuste locatie in Capelle bleek dat met de afstandsbediening een rolhek geopend kon worden, vervolgens kon met een sleutel uit de Renault een toegangsdeur worden geopend van een wooncomplex, waarna met de sleutelbos uit de Peugeot een woning kon worden geopend.

Stashlocatie

Het pand bleek een stashlocatie, waar tijdens een doorzoeking 22,5 gesealde blokken cocaïne werden gevonden. Ook werd hier een mobiele telefoon, een geldtelmachine en een vacuümmachine in beslag genomen. Uit rechercheonderzoek naar twee mobiele telefoons van de 25-jarige verdachte bleek dat hij samen met de 31-jarige medeverdachte gesprekken voerde over de overdacht van drugs. Ook trof de politie foto’s van drugs en grote geldbedragen aan. Op de telefoon van de Albanese oom en neef bleek dat zij gesprekken voerden over drugshandel en foto’s naar elkaar verstuurden van een blok cocaïne. Ook werden gesprekken over drugshandel gevoerd via de app Signal, die gebruikers versleutelde communicatie aanbiedt.

Het Openbaar Ministerie vond dat er genoeg bewijs was tegen de vier verdachten voor betrokkenheid bij het transport van 200 kilo cocaïne én het bezit van 22 kilo in het stashhuis in Capelle aan den IJssel. Tegen de 25-jarige hoofdverdachte werd zeven jaar cel geëist, tegen de drie medeverdachten vijf jaar cel.

Onvoldoende bewijs

De rechtbank oordeelt echter dat er onvoldoende bewijs is dat er sprake was van een ‘nauwe en bewuste samenwerking’. Volgens de rechtbank kan niet worden vastgesteld dat de drie medeverdachten op de hoogte waren van het feit dat de 25-jarige man de partij cocaïne in zijn auto vervoerde. Zij worden vrijgesproken van het medeplegen van cocaïne-invoer en het bezit van de drugs in het stashhuis.

Eind september kwamen drie van de vier verdachten – bijgestaan door advocaten Adem Çatbas, Fabian Siccama, Cem Polat en Willem van Vliet – op vrije voeten. Zij mochten de uitspraak in vrijheid afwachten. De 25-jarige Albanees, waarbij de 200 kilo coke in zijn auto werd aangetroffen, bleef als enige vastzitten. Hij krijgt van de rechtbank drie jaar cel.

Willem van Vliet, advocaat van de 31-jarige Albanese verdachte, zegt in een reactie tegen Crimesite: ‘Het doet mij deugd dat de rechtbank heel zuiver de zaak op het bewijs heeft beoordeeld.’