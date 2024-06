Drie Amsterdammers opgepakt in liquidatiezaak met kroongetuige

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag een 30-jarige man en twee 32-jarige mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij moorden, een moordpoging en voorbereidingshandelingen daartoe. De aanhoudingen zijn verricht naar aanleiding van verklaringen van de nieuwe kroongetuige Dominique “Do” K. (29).

Het gaat om betrokkenheid bij de moord op Ibrahim Azaïm (foto) op 10 mei 2020 in Rotterdam, voorbereidingshandelingen voor de moord op de destijds 39-jarige Hassan M. uit Rotterdam, in de periode mei tot juni 2020 in Rotterdam, de moord op Serdar Ay op 20 oktober 2020 in Amsterdam en de beschieting van (voormalig) club Mad Fox, op 29 juli 2020 in de Spuistraat in Amsterdam.

Mouad K.

Het AD schrijft dat een van de drie verdachten die vandaag is aangehouden de 32-jarige geboren Amsterdammer Mouad K., alias “Looney Toones” is. Hij zou in zijn cel zijn aangehouden. K. werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot twaalf jaar cel voor onder andere zijn aandeel in het voorbereiden van de liquidatie op Hassan M., in Rotterdam in 2020. De moordaanslag ging uiteindelijk niet door. M. was een belangrijke handlanger van de veroordeelde cocaïnehandelaar Roger “Piet Costa” P.

Eerdere arrestatie

Vrijdag maakte het Openbaar Ministerie al bekend dat een 29-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van de niet uitgevoerde moord op Hassan M. in 2020, en een poging tot moord in Amsterdam. Daarnaast wordt hij verdacht van een bedrijfsoverval en aanslagen op verschillende panden.

Kroongetuigedeal

Het OM maakte op 11 juni bekend een kroongetuigedeal te hebben gesloten met de 29-jarige Amsterdammer Dominique “Do” K., die in ruil voor strafvermindering verklaringen heeft afgelegd over meerdere moorden in Amsterdam en Rotterdam.

Vijftien jaar cel

In mei 2022 is K. door de rechtbank in Amsterdam tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de betrokkenheid bij de vergismoord op Serdar Ay in oktober 2020 in Amsterdam en een gewapende overval een maand later op een belwinkel in Alphen aan den Rijn. Die zaken lopen nu in hoger beroep.

K. had al in het onderzoek naar de moord op Ay bekend een peilbaken onder een auto te hebben geplakt. Deze auto was van het echte doelwit. De moord op Ay was een vergissing, hij had de auto even geleend.

Het OM zegt nieuwe aanhoudingen niet uit te sluiten.