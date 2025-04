Drie arrestaties in onderzoek naar grootschalige drugshandel en witwassen

Verborgen ruimtes

De politie doorzocht met een speurhond vier woningen en twee panden in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Ook werd er met speciale apparatuur gezocht naar verborgen ruimtes. Er werden duizenden euro’s aan cash, gouden sieraden en meerdere dure horloges aangetroffen en in beslag genomen. Daarnaast zijn er drie auto’s en verschillende telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen.