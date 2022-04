Drie arrestaties na schietpartijen in Amsterdam-West

Print This Post

Bij een schietpartij in Bos en Lommer in Amsterdam-West is zondagavond rond 18.30 een persoon gewond geraakt. De politie heeft drie verdachten opgepakt. AT5 schrijft dat er vanuit een sportschool aan het Bos en Lommerplein zou zijn geschoten.

De politie spreekt op Twitter van ‘schietincidenten op het Bos en Lommerplein, de Leeuwendalersweg en Gulden Winckelplantsoen’. Er is verder nog veel onduidelijk. Verschillende locaties zijn afgezet voor onderzoek. Over de toestand van de gewonde is vooralsnog niets bekend.



Burgernet



Via Burgernet werd gevraagd uit te kijken naar een man op een witte scooter met een petje, een zwarte Northface-jas, lichtgrijze broek en een heuptasje. Op straat is een witte scooter te zien. De gevluchte scooterrijder zou een van de drie aangehouden verdachten zijn.

Op foto’s is ook te zien dat er kogelgaten zitten in de ramen van een auto.

Gewonde bij schietpartij zojuist in Bos & Lommer, drie verdachten aangehouden : https://t.co/z6EZSJFwg3 pic.twitter.com/S0qRxurWyL — Robby Hiel (@PersburoUNN) April 3, 2022