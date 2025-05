16 mei 2025

Drie arrestaties na vondst 35 kilo harddrugs in woning Eindhoven

In een woning in Eindhoven is donderdag 35 kilo harddrugs aangetroffen. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Het gaat om een 24-jarige vrouw uit Venlo, een 46-jarige man uit Tegelen en de bewoner van de woning. Over de leeftijd van de Eindhovenaar wil de politie in verband met privacy niks zeggen.