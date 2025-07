‘Drie jaar cel geëist voor explosie in opdracht via Snapchat’

Stroomdraad Het ging om een vuurwerkbom die flinke schade aanrichtte aan de woning, terwijl daar een vader, moeder en dochter thuis waren die nacht.

Agenten die in de buurt waren arresteerden R. die op zijn fatbike weg wilde rijden. Hij had stroomdraad om zijn lichaam gewikkeld en handschoenen en batterijen bij zich.

Snapchat

R. heeft eerder verklaard dat hij zich heeft laten werven op Snapchat, en dat hem 1500 euro was beloofd, die hij nooit heeft ontvangen. Hij zei de opdrachtgever niet te kennen. Hij moest ergens in de stad een zwart pakketje ophalen. Om de ontsteker te activeren had hij zelf batterijen moeten kopen.

R. betuigde – in aanwezigheid van de slachtoffers spijt en zei ’teleurgesteld’ te zijn in zichzelf. Hij heeft direct bekend.

De drie slachtoffers zeggen geen idee te hebben waarom de aanslag is gepleegd. Ze vroegen elk 1500 euro schadevergoeding. Ze hebben ernstige psychische klachten opgelopen van de aanslag.

Strafblad

R. is een bekende van justitie. Begin 2025 is hij in Duitsland veroordeeld voor drugshandel. In februari 2021 kreeg hij een jaar jeugddetentie, waarvan ruim de helft voorwaardelijk. Dat was voor een poging tot doodslag op iemand waar hij ruzie mee had. Samen met een vriend hakte hij met kapmessen op hem in op metrohalte Jan van Galenstraat. Die jongen had met zijn machete teruggeslagen.

R. was daarvoor veroordeeld voor medeplichtigheid aan oplichting en witwassen. Hij is eerder opgenomen geweest in een speciale kliniek voor jeugdigen, maar dat heeft geen resultaat geboden.

De rechtbank doet op 29 juli uitspraak.