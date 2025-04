Drie mannen vast voor voorbereiding invoer grote partij cocaïne via Schiphol

Transportsector De verdachten zijn drie mannen uit Haarlem van 31, 34 en 51 jaar. Zij werken in onder meer de uitzendbranche en transportsector bij bedrijven op en rond Schiphol.

Er zijn vier woningen, een kantoorpand en diverse voertuigen doorzocht.

De agenten hebben onder andere vuurwapens, een stroomstootwapen, munitie, circa 52.000 euro aan contanten, zwaar vuurwerk, mobiele telefoons en luxe goederen aangetroffen en in beslag genomen.

Suriname

Het onderzoek startte in oktober 2024 naar aanleiding van informatie uit een al lopend onderzoek bij de politie. De verdachten zouden het binnenhalen van cocaïne via de luchthaven aan het voorbereiden zijn.

Een derde verdachte kwam later in beeld. Hij werkte bij een bedrijf op Schiphol, en was volgens de Koninklijke Marechaussee ook betrokken bij de voorbereidingen voor het binnenhalen van een zending cocaïne op een vlucht vanuit Suriname.

Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in Haarlem, en loopt nog altijd door.

Een van de drie verdachten is inmiddels voorlopig op vrije voeten gesteld.