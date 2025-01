Drie minderjarige verdachten opgepakt voor explosies in Almere

Daarnaast zijn er nog twee andere minderjarigen aangehouden waarbij één van hen een wapen bij zich had en de ander drugs. Van hen wordt nog onderzocht of ze betrokken waren bij de explosies.

Drie op een rij

Begin januari vonden in de John Raedeckerstraat in Almere drie explosies in drie dagen tijd plaats. De politie startte direct een onderzoek. Op 6 januari werd in dit onderzoek al een verdachte aangehouden. Ook werd die dag munitie gevonden en in beslaggenomen. De politie meldt donderdag dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Veiligheidsrisicogebied

De burgemeester van Almere stelde op 10 januari, na overleg met het Openbaar Ministerie en de politie, de John Raedeckerstraat en omgeving aan als veiligheidsrisicogebied voor de duur van tien dagen. Die periode is nu verstreken.



In die periode zijn in het veiligheidsrisicogebied ook twee aanhoudingen verricht. Twee meerderjarige verdachten werden opgepakt voor vuurwapenbezit. Dit onderzoek is nog niet afgerond.