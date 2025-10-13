13 oktober 2025

Drie verdachten opgepakt na beschieting Utrechtse woning, verdachte opgepakt met AK-47 in kofferbak

De politie heeft zondag drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een beschieting van een bovenwoning aan de Bartoklaan in Utrecht. Niemand raakte gewond. De politie startte direct de achtervolging en wist kort na het incident één verdachte aan te houden. Enige tijd later werden ook twee andere verdachten aangehouden. In de auto van de eerste verdachte werd een Kalasjnikov aangetroffen en vermoedelijk ook andere vuurwapens.