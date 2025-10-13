 Meteen naar de content
13 oktober 2025

Drie verdachten opgepakt na beschieting Utrechtse woning, verdachte opgepakt met AK-47 in kofferbak

De politie heeft zondag drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een beschieting van een bovenwoning aan de Bartoklaan in Utrecht. Niemand raakte gewond. De politie startte direct de achtervolging en wist kort na het incident één verdachte aan te houden. Enige tijd later werden ook twee andere verdachten aangehouden. In de auto van de eerste verdachte werd een Kalasjnikov aangetroffen en vermoedelijk ook andere vuurwapens.

(Beeld: JBMedia)

De buurt in en rond de Schönberglaan in Utrecht werd zondagmiddag rond 15.50 opgeschrikt door schoten die werden gelost op een woning boven een kapperszaak. In de bovenwoning zijn zeker 20 kogelinslagen te zien. Door de politie werd de achtervolging ingezet om de verdachten van deze schietpartij aan te kunnen houden. Hierbij werd ook een politiehelikopter ingezet.

