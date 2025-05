Drie verdachten opgepakt voor witwassen via luxegoederen

Witwasonderzoek De verdachten zijn een 41-jarige man uit Den Haag, een 38-jarige vrouw uit Den Haag en een 40-jarige vrouw uit Vlaardingen. Het team Financiële Economische Criminaliteit van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies kwam de verdachten op het spoor in een witwasonderzoek. Het vermoeden is dat crimineel geld werd gebruikt om luxegoederen aan te kopen en deze goederen te verkopen in China.

Luxegoederen

Tijdens de doorzoeking van een van de woningen werd een grote hoeveelheid merktassen, schoenen, kleding en horloges in beslag genomen. Agenten troffen contant geld, creditcards en gegevensdragers aan. Daarnaast is er beslag gelegd op de woning en een Porsche.

Daigou

De politie meldt dat deze vorm van handel in luxegoederen tussen westerse landen en China Daigou wordt genoemd. Letterlijk vertaald betekent dit ‘kopen voor een ander’. Het is een fenomeen waarbij met crimineel contant geld waardevolle goederen worden gekocht in westerse landen. Het gaat dan vaak om cosmetica, lederwaren, horloges en sieraden van luxe merken.

Veel vraag

In China is hier veel vraag naar en ligt de prijs voor deze producten soms wel tot 40% hoger. Vervolgens worden deze waardevolle goederen vanuit het westen naar China gesmokkeld en daar verkocht, waarmee importbelastingen worden omzeild. Sinds de Covid-pandemie is de Daigou-handel flink gegroeid en wordt de importwaarde van Daigou-verkopen naar China inmiddels geschat op 81 miljard dollar.

Ondergronds bankieren

Daigou-handelaren ontvangen geld in China bij de verkoop van de waardevolle goederen. Door Chinese restricties aan betaaltransacties naar het buitenland, kan dit geld niet altijd worden overgemaakt naar het land waar de handelaar zit. Daarom wordt hiervoor een systeem van ondergronds bankieren gebruikt.



Bij ondergronds bankieren worden grote hoeveelheden contant geld verplaatst of omgezet in cryptovaluta binnen een netwerk van ondergrondse bankiers en valutabrokers. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan.

In dit onderzoek is ook het vermoeden dat de verdachten een vorm van ondergronds bankieren gebruikten om de inkomsten uit de Daigou-handel te innen. De verdachten worden woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.