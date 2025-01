Drietal op A27 aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij explosies in Baarn en Kortenhoef

De eerste explosie was vrijdagochtend rond 07.15 bij een woning aan de Acacialaan in Baarn. Hierdoor ontstond schade aan de woning, niemand raakte gewond. De explosie bij de woning aan de Broekbos in Kortenhoef (op circa 15 kilometer van de woning in Baarn) vond plaats rond 08.30. Ook hierdoor ontstond schade aan het pand, niemand raakte gewond.

Politiehelikopter

Na beide explosies zagen getuigen een auto wegrijden. Met behulp van een politiehelikopter en meerdere politie-eenheden werd de auto rond 10.00 op de A27 aan de kant gezet en kon de politie de drie inzittenden aanhouden.



De politie onderzoekt in hoeverre de drie mannen betrokken zijn bij één of beide explosies. Onderdeel van het onderzoek is ook of er een verband bestaat tussen beide explosies. De politie doet verder onderzoek naar de zaken.