Drietal opgepakt in witwasonderzoek

De politie meldt dat uit onderzoek van het Team Financiële Opsporing bleek dat er vermoedelijk sprake is van onverklaarbaar vermogen. Ook onderzoekt het team een valse verzekeringsclaim.

In het kader van het onderzoek is de woning in Velddriel doorzocht. Daar zijn onder andere sieraden en een hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Verder is conservatoir beslag gelegd op de panden in Hedel en Velddriel.