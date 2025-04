Drugs, cash geld en wapens aangetroffen in drugsonderzoek gemeente Zutphen (VIDEO)

Bij doorzoekingen in twee woningen in Zutphen en een woning in Warnsveld zijn grote hoeveelheden drugs, contant geld, meerdere luchtdrukwapens en vuurwapen gelijkende voorwerpen aangetroffen en in beslag genomen. Daarnaast zijn er telefoons en andere digitale gegevensdragers in beslag genomen voor vervolgonderzoek.

Om wat voor soort drugs en welke hoeveelheden het precies gaat, meldt de politie niet.

Anonieme tips

De afgelopen maanden ontving de politie via Meld Misdaad Anoniem (MMA) meerdere meldingen over drugshandel in Zutphen en omgeving. De meldingen waren aanleiding om het vervolgonderzoek te starten. Dit leidde uiteindelijk tot de actiedag op woensdag. Twee mannen van 48 en 50 jaar uit Zutphen en een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn aangehouden als verdachten.