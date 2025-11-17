Drugsbaas die eigen dood in scène zette opgepakt in Spanje
In Spanje is de leider van een van de grootste drugskartels van Ecuador gearresteerd. Wilmer Geovanny Chavarria Barre, beter bekend als Pipo, werd aangehouden in Málaga. Dit bericht de NOS.
Beeld: de aanhouding van Pipo in Spanje (foto Guardia Civil)
Scene
De Ecuadoriaanse President Noboa stelt dat de drugscrimineel in 2021 zijn eigen dood in scene zette en zich vervolgens in Europa schuilhield. Dat was volgens hem terwijl hij moorden in Ecuador liet plegen, illegale mijnbouwactiviteiten controleerde en drugstransporten regelde met een ander drugskartel.
Moorden
De Ecuadoraanse minister Reimberg zegt dat Pipo verantwoordelijk is voor zeker 400 moorden. Vanwege de aanhouding noemt hij het een ‘historische dag voor Ecuador’. Ecuadoraanse media melden dat Pipo, nadat hij zijn eigen dood in scène zou hebben gezet, plastische chirurgie onderging om gezichtsherkenningssystemen te slim af te zijn.
Terrorisme
Pipo is de leider van Los Lobos, een van de grootste drugskartels in het Zuid-Amerikaanse land. Afgelopen september werd Los Lobos door de VS aangemerkt als buitenlandse terroristische organisatie, evenals drugskartel Los Choneros, de rivaal van Los Lobos.
Onlangs werd de leider van Los Choneros, “Fito”, uitgeleverd aan de VS.