Ochoa Vásquez arriveerde maandagmiddag in de Colombiaanse hoofdstad Bogota met een deportatievlucht, nadat hij op 3 december al vrijkwam in de VS. Hij was gekleed in een eenvoudig grijs sweatshirt en met zijn persoonlijke bezittingen in een plastic zak. Nadat hij uit het vliegtuig stapte, werd hij opgewacht door immigratieambtenaren in kogelwerende vesten. Er was geen politie ter plaatse om hem aan te houden.