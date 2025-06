Drugslabs

Ricardo D. werkte lange tijd als “kok” in drugslabs en produceerde harddrugs voor het later overleden slachtoffer, Jeffrey R. (34). D. wilde het criminele circuit verlaten, maar R. drong er telkens op aan dat hij drugs voor hem bleef produceren. In die periode werd D. bedreigd en volgens hem was het slachtoffer daarvoor verantwoordelijk.