Drugslab aangetroffen in Landhorst

De politie is dinsdagavond een loods aan De Quayweg in het Noord-Brabantse dorp Landhorst binnengevallen omdat er grondstoffen voor de productie van synthetische drugs zijn aangetroffen. De politie is woensdagochtend samen met de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) en Forensische Opsporing aanwezig om onderzoek te doen.

(Beeld uit archief)

Omroep Brabant schrijft dat het vermoedelijk gaat om een drugslab. In de loods zijn jerrycans met chemicaliën aangetroffen. LFO-experts doen onderzoek welke grondstoffen er in de loods gevonden zijn en wat voor drugs er in het pand werden geproduceerd.

Op beelden is te zien dat het vermoedelijke drugslab in of bij een oude varkensstal zit. Mogelijk zat er ook een voormalige nertsenfokkerij op de locatie.

Er is nog niemand aangehouden. Het politieonderzoek wordt de rest van de dag voortgezet.