Drugslab ontdekt in Best, verdachte (46) aangehouden

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een bedrijfspand aan de Waal in Best is vrijdagmiddag een drugslab aangetroffen. De politie heeft een 46-jarige man als verdachte aangehouden. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) doet ter plaatse onderzoek.

(Beeld uit archief)

De 46-jarige man werd volgens Omroep Brabant gearresteerd nadat de verhuurster hem in het pand ontdekte. De verhuurster was in het gebouw om samen met iemand anders de elektra van het pand na te lopen. Een verdieping hoger vonden de twee een onbekende man en een actief drugslab.

De verhuurster sloot de man op in het gebouw, maar de verdachte wist via het raam te ontsnappen. Nadat de vrouw snel de politie alarmeerde, werd de verdachte teruggevonden en aangehouden.

Omroep Brabant meldt dat het om een redelijk groot lab gaat met verschillende ketels en 1000-litervaten.

De politie en LFO doen onderzoek op de locatie. Wat voor soort drugs er in het lab werden geproduceerd, is nog onduidelijk.