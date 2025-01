Drugslab, wietkwekerij, chemicaliën en 40 kilo drugs aangetroffen in lopend onderzoek

De politie kwam de mannen op het spoor na informatie uit een ander onderzoek waarin bleek dat de 38-jarige verdachte uit Veenendaal zich mogelijk bezig zou houden met drugshandel. Daarnaast kwam ook een 40-jarige Veenendaler bij de politie in beeld. Ook hij kon diezelfde avond worden aangehouden.

Doorzoekingen

De politie doorzocht vier woningen aan de Ferdinand Bolstraat, Dissel, Synagogestraat en Hunze in Veenendaal, en een garagebox aan de Industrieweg in Amerongen. In de woningen werd onder andere een drugslab aangetroffen, een wietkwekerij, ruim 40 kilo drugs en diverse spullen die gebruikt kunnen worden voor het produceren of verhandelen van drugs. Daarnaast werden flinke sommen contant geld en dure spullen aangetroffen en in beslag genomen.

Wat voor soort drugs er zijn gevonden en welke drugs in het lab werden geproduceerd, meldt de politie niet.

Vaten met chemicaliën

In een garagebox in Amerongen werden meer dan 40 blauwe vaten met chemicaliën aangetroffen en allerlei materialen die gebruikt kunnen worden voor het produceren van drugs. Alle goederen zijn in beslag genomen en veilig afgevoerd.

De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Op slot

De onbewoonde woning aan de Ferdinand Bolstraat is door de burgemeester van Veenendaal direct gesloten. Vanwege de grote hoeveelheden drugs in de woningen sluit hij niet uit dat ook de andere panden gesloten worden. De gemeente Utrechtse Heuvelrug beraadt zich tevens op bestuurlijke maatregelen rondom de garagebox in Amerongen.