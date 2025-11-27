 Meteen naar de content
27 november 2025

Drugslabs gevonden in Klazienaveen en Eindhoven

De politie heeft op donderdagochtend in een bedrijfspand in Klazienaveen een drugslab voor de productie van synthetische drugs aangetroffen dat in werking was. Tijdens de actie aan de Industriestraat werden twee verdachten aangehouden.

(Beeld uit archief)

LFO

De politie had een tip gekregen dat op deze locatie mogelijk een drugslab zou zijn. Een team van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zal het drugslab donderdag ontmantelen.

De verdachten zijn een 47-jarige man zonder geregistreerde woon- of verblijfplaats en een 48-jarige man uit Utrecht.

Eindhoven

Woensdagochtend is ook in Eindhoven een drugslab gevonden. Dat was in ingericht in een woning op de Druivenstraat. Drie Eindhovenaren (57, 65 en 67 jaar) zijn aangehouden. Twee zijn er voorlopig op vrije voeten gesteld, de derde zit nog vast.

De inval was naar aanleiding van een lopend onderzoek. In de woning zijn er diverse spullen aangetroffen die duiden op een mogelijke verwerkingslocatie van drugs. Er is dertig kilo amfetamine en ook een aantal kilo’s wiet in beslag genomen.

In het onderzoek zijn ook twee andere panden in Budel en Eindhoven doorzocht. Daarbij zijn computerapparatuur en contant geld meegenomen.

