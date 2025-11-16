‘Drugsverdachte Ludy L. en justitie maken procesafspraken’ | Verdachte werkte volgens OM samen met Quincy Promes

Aangehouden L. werd vorig jaar aangehouden. Volgens het OM was hij betrokken bij meerdere cocaïnetransporten, waaronder ladingen van 650, 400 en 585 kilo, begin 2020. Hij zou zich vooral hebben beziggehouden met het organiseren van het uithalen van de drugs in de Antwerpse haven.

Bij een van de transporten speelde Quincy Promes een belangrijke rol als investeerder, schrijft het AD: ‘Ludy deelde destijds op zijn Snapchat-account meerdere foto’s waarop hij is afgebeeld met Promes. De twee zaten volgens het OM ten behoeve van de cocaïnesmokkel in dezelfde groepsapp. “Zet hem op, gas erop”, spoorde Promes de uitvoerders aan.’

Het bewijs in deze zaak tegen L. komt vooral voort uit ontsleutelde app-berichten.

Beschieten

Ludy L. zou plannen hebben gehad om 40.000 euro af te persen van een Belg die een rekening niet had betaald. Hij ronselde daarvoor een aantal Amsterdammers, om de woning van het slachtoffer in België te beschieten. Een plan dat op het laatste moment niet werd uitgevoerd.

Volgens Belgische bronnen van het AD zou L. ook hebben gewerkt voor de vorige week in Dubai aangehouden Belgische drugsbaron Omar G. Deze moet in eigen land nog meer dan vijftig jaar cel uitzitten voor de smokkel van in totaal zo’n veertig ton cocaïne.

In 2020 kreeg Ludy L. een celstraf voor zijn betrokkenheid bij het binnenhalen van een partij van zo’n 4000 kilo coke in Antwerpen.

Bewijs

L.’s advocaat, Ilyas Azarkan, en de officier van justitie hebben in deze zaak procesafspraken gemaakt, aldus het AD. Dat bleek afgelopen week bij een zitting in Breda. Welke strafeis er is afgesproken, vertelden de officier en Azarkan niet.

De twee partijen zijn nog in onderhandeling over de hoogte van het bedrag dat justitie van L. wil ‘plukken’.

De rechtbank doet op 3 februari uitspraak. Dan blijkt of ze akkoord gaat met de procesafspraken.