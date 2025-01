‘Drugsverdachte wil terug naar zijn hondjes’

(Beeld JBMedia)

Vijftien woningen

Begin september deed de politie invallen in vijftien woningen en panden in Barendrecht, Ridderkerk, Hellevoetsluis, Dordrecht en Zwijndrecht, waarbij in totaal negen mensen werden aangehouden. Zij worden verdacht van productie van xtc-pillen en grootschalige verkoop daarvan. Hoofdverdachte is een 33-jarige Dordtenaar.

28 kilo

Martin de G. kwam iets later in beeld omdat uit onderzoek bleek dat er in zijn woning mogelijk geld zou zijn opgeslagen. Bij een doorzoeking van zijn woning in Barendrecht lagen 10.000 euro cash, 28 kilo xtc-pillen plus nog zeven kilo andere harddrugs.

Trillend

Volgens het Algemeen Dagblad probeerde De G. met overslaande stem voor te lezen van een briefje dat hij met trillende vingers vasthield. Het voorlezen lukte hem niet door de emotie, waarop zijn advocaat dat overnam.

Het geld was van zijn schoonvader en De G. zegt niet te hebben geweten dat het van drugs was. Hij zegt eerder niet te hebben gesproken omdat hij zijn medeverdachte neef niet wilde belasten.

Hij maakt zich zorgen omdat zijn baas geen loon meer overmaakt sinds zijn detentie en zijn vaste lasten doorgaan. De G. heeft een blanco strafblad. Zijn advocaat wees erop dat verschillende andere verdachten voorlopig op vrije voeten zijn gesteld.

‘Diep in het netwerk’

De officier van justitie wees op een telefoon waarop een selfie van De G. gevonden is, samen met allerlei belastend materiaal. Het Openbaar Ministerie vindt dat De G. een grote rol speelde, wat zou blijken uit afspraken die hij zou hebben gemaakt over verschillende soorten drugs.

De rechtbank besloot de verdachte niet op vrije voeten te stellen. Onder meer omdat er vermoedens zijn dat hij ‘diep in het netwerk zit’. Ook andere hoofdverdachten zitten nog vast.

Ook acht de rechtbank de kans aanzienlijk dat hij zich opnieuw in zal laten met drugshandel. De G. zal voor de volgende zitting in april nog nader worden gehoord.