‘Druk van georganiseerde misdaad op overheid steeds groter’

Plat Directeur Jeanine Kooistra van de Rijksrecherche (de opsporingsdienst die misdrijven door ambtenaren onderzoekt) en officier van justitie Vincent van Thiel, die de onderzoeken van de Rijksrecherche coördineert, zeggen dit tegen de krant.

‘Het is van alle tijden dat zware criminelen mensen in de overheid corrumperen, van de platte agenten tot douaniers, maar de laatste jaren valt op dat de druk van de georganiseerde misdaad op de overheid groter wordt,’ zegt Van Thiel. ‘Criminelen vinden binnen meer overheidsinstanties ambtenaren die waardevolle informatie of diensten kunnen leveren.’

Corruptie is nodig

Vooral de rijke drugskartels pakken hun kans. ‘De misdaad is behoorlijk gegroeid en professioneler geworden, en heeft corruptie nodig. Voor die honderden aanslagen op woningen van familieleden van hun rivalen zoeken ze tegenwoordig veel meer persoonsgegevens,’ zegt Van Thiel in Het Parool. Kooistra: ‘Je kunt wel corruptie hebben zonder georganiseerde misdaad, maar niet andersom. In bijvoorbeeld de drugshandel heb je de overheid altijd nodig.”

Informatiemakelaars

Van Thiel: ‘De ambtenaren zitten niet in de criminele organisatie zelf. Daar zitten altijd informatiemakelaars tussen. Dat zijn we steeds sterker gaan zien. Het is een verdienmodel. We zien dat één informatiemakelaar meerdere corrupte contacten heeft. Pakken wij één corrupte ambtenaar, dan heeft hij andere over. Dus die makelaar moeten we er tussenuit halen. Naïef zijn mag echt niet meer. De strijd tegen corruptie is een onderwerp van lange adem. Het is niet sexy, het is corvee. Maar je moet de dijken verhogen én onderhouden. Wij kunnen alleen de vingers in de dijk steken waar het echt mis is.’

Pas nog werd in Amsterdam een gemeenteambtenaar aangehouden, verdacht van corruptie. Tijdens invallen werden kilo’s drugs gevonden, en luxe auto’s en merkhorloges in beslag genomen.