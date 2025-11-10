‘Dubai weigert Bosnische Nederlander uit te leveren aan België’

Papic is samen met Flor Bressers een van de hoofdverdachten in het Kriva Rochem-proces over grootschalige cocaïnetransporten. Kriva Rochem was een Antwerps waterzuiveringsbedrijfje, dat mangaanerts uit Zuid-Amerika invoerde waarin cocaïne werd verstopt.

Arrestatie

Papic werd vorig jaar in Dubai opgepakt, maar zijn uitlevering lijkt niet in orde te komen. Volgens zijn advocaat Matthias De Daele hebben de Verenigde Arabische Emiraten beslist de uitlevering niet toe te staan, aldus de Gazet.

Kunstgalerie

De krant schrijft ook dat het Nederlandse Openbaar Ministerie Papic wil vervolgen. Hij zou een rol hebben gespeeld bij het witwassen van crimineel geld van de Bredase kunstgalerie Puro Arte. De Nederlandse politie deed in 2020 een inval in kunstgalerie Puro Arte, dat aan de familie van Papic werd gelinkt. De verdenking was dat die zou zijn gebruikt om drugsgeld van Edin G. wit te wassen.

Uitleveringsdossier

Medeverdachten van Papic in het lopende strafproces zijn onder meer Flor “De Lange” Bressers en Sergio Roberto De Carvalho, een Braziliaan.

Stefan Papic werd in 2022 ook al eens gearresteerd op verzoek van de Belgische autoriteiten. Het federale parket in België maakt al enkele jaren jacht op Papic. Hij is geboren in Sarajevo in Bosnië, maar groeide op in Breda.

Na een aanhouding op verzoek van een ander land bepaalt de wet in de Verenigde Arabische Emiraten dat het uitleveringsdossier binnen een bepaalde termijn volgens de voorwaarden moet zijn afgerond. Gebeurt dat niet dan komen verdachten weer op vrije voeten.

Dat is in de afgelopen jaren regelmatig gebeurd in uitleveringszaken van Nederland en België.