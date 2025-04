Duikers pakken cocaïne onder zeeschip in Spanje (VIDEO)

Zeekast Duikers gingen bij het schip te water om de cocaïne uit de zeekast te verwijderen, een ruimte waarmee voor de machinekamer van het schip koelwater wordt binnengehaald. Ze vonden uiteindelijk vijf zakken met in totaal 150 kiloblokken cocaïne.

Er zijn geen mensen aangehouden.

DEA

De Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) had aan de Spaanse autoriteiten vanaf begin april informatie gegeven over een mogelijke drugssmokkel naar Vigo.

Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat er kennelijk een internationaal opererend netwerk van plan was een grote hoeveelheid cocaïne via de haven van Vigo binnen te brengen. Het betrokken schip de Green Park vaart onder Liberiaanse vlag en was aangekomen vanuit de Noord-Colombiaanse havenstad Cartagena de Indias.

In 2024 is in Vigo 1.400 kilo cocaïne in beslag genomen. Dit jaar werd bij Vigo 120 kilo in een zeekast gevonden, van een schip dat uit Brazilië kwam en Rotterdam als bestemming had.