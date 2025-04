18 april 2025

Duits hof houdt veroordeling Nederlanders voor plofkraak met dodelijke afloop in stand

Het Duitse Hooggerechtshof heeft de uitspraak bekrachtigd in de zaak van een Nederlandse plofkraker die in 2023 tijdens zijn vlucht een dodelijk ongeluk veroorzaakte. De tot levenslang veroordeelde bestuurder, en een mededader, waren in hoger beroep gegaan. Ook de straf van de mededader blijft overeind staan.