30 juli 2025

Duitse douane vindt 30 kilo xtc-pillen in koffer Nederlander

In de trein naar Berlijn blijkt de Duitse douane op 14 juli een Nederlander te hebben aangehouden die in zijn koffer 30 kilo xtc-tabletten en 5 kilo ketamine vervoerde. Dat is pas dinsdag door de Duitse autoriteiten naar buiten gebracht.