23 april 2025

Duitsland: officier van justitie onder grote belangstelling voor rechtbank om megasmokkel

Voor de rechtbank in Hannover is woensdag het strafproces begonnen tegen een officier van justitie die voor 65.000 euro vertrouwelijke informatie uit strafrechtelijke onderzoeken over grootschalige cocaïnehandel zou hebben doorgespeeld. De officier was onder meer betrokken bij het onderzoek naar een recordvangst van 16.174 kilo cocaïne in 2021, in de Hamburgse haven, dat ook vertakkingen naar Nederland en Antwerpen had.