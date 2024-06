Duo opgepakt voor leveren wapens bij dubbele moord Weiteveen (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend een 35-jarige man uit de gemeente Emmen en een 41-jarige man uit de gemeente Eemsdelt aangehouden op verdenking van wapenhandel. De arrestatie vloeit voort uit een onderzoek naar de herkomst van de wapens die zijn aangetroffen op de plaats delict van de dubbele moord in Weiteveen, waarvoor verdachte Richard K. (50) vastzit.

Conflict over ouderlijk huis

K. schoot op 6 januari de kopers van zijn ouderlijk huis dood in het Drentse dorp. Przemyslaw “Sam” Czerniawski (38) en Ineke (44) waren met hem in conflict over de opgeleverde staat van het huis. K. vermoordde eerst de vrouw in haar auto voor het huis, kort daarna doodde hij ook haar echtgenoot in het bijzijn van hun 12-jarige zoontje.

De politie hield hem op dezelfde dag aan en startte een uitgebreid onderzoek. Op de plaats delict aan de Bargerweg werden meerdere illegale wapens aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst van deze wapens.

Wapens geleverd

Dit heeft maandagochtend geleid tot de aanhouding van een 35-jarige man uit de gemeente Emmen. Hij ervan verdacht de wapens te hebben geleverd die zijn aangetroffen op de plaats delict en daar zijn gebruikt. De man zit vast en wordt verhoord. Uit het onderzoek moet blijken wat zijn exacte betrokkenheid is geweest in relatie tot de wapens. In de woning van de man wordt een zoeking gedaan. De man wordt niet verdacht van betrokkenheid of voorbereiding bij de dubbele moord, meldt de politie.

Tweede arrestatie

De politie heeft later op de dag een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 41-jarige man uit de gemeente Eemsdelta. Hij wordt ook verdacht van het leveren van wapens die aangetroffen en zeer waarschijnlijk gebruikt zijn op de plaats delict in Weiteveen. In zijn woning heeft een zoeking plaatsgevonden. De verdachte beschikt over een zogeheten verlof. Vanwege deze verdenking is zijn verlof tot het voorhanden hebben van wapens per direct ingetrokken.

De man zal worden verhoord en zijn betrokkenheid tot het leveren van de illegale wapens wordt onderzocht. De man wordt niet verdacht van betrokkenheid of voorbereiding bij de dubbele moord.

Het onderzoek naar de herkomst van de wapens is volgens de politie nog niet afgerond.

Geen vergunning

Eerder werd bekend dat sportschutter en jager Richard K. bij de dubbele moord in Weiteveen vuurwapens gebruikte waarvoor hij geen vergunning had. Ook verzweeg hij het bezit van zwaardere pistolen voor de korpschef van de regionale politie-eenheid.

