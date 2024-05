‘Een magere schutter met een gouden tand’

Connect on Linked in

Damian B. was met medeverdachten in de Dominicaanse Republiek toen de Nederlandse crimineel Cor P. daar begin 2022 werd beschoten. Hij stond deze week voor de rechter als verdachte.

Beeld: Damian P. zou achterop de motorscooter hebben gezeten, en de schutter zijn geweest van de aanslag op Cor P. in de Dominicaanse Republiek in 2022.

Onder vuur

In de Dominicaanse Republiek nam de passagier van een motorscooter Cor ‘de Paling’ P. in de middag van 4 januari 2022 onder vuur in toeristenoord Las Terrenas. Hij werd geraakt en botste met zijn SUV op een andere terreinwagen. De schutter wist hem daarna nog veertien keer te raken. P. beschreef ‘een blanke, heel jonge, magere’ schutter ‘met een gouden tand’ – zoals ook Damian B. er twee heeft, op beide hoeken van zijn bovengebit.

Betrokken

De Zwolse rechtbank buigt zich deze weken over de vraag of vijf verdachten betrokken waren bij het moordplan, en zo ja, in welke rol. Dinsdag zat de veronderstelde schutter Damian B. als enige verdachte voor de rechters, bericht Het Parool. Zijn oma en anderen herkenden hem op camerabeelden en hij past in het signalement dat Pijnen gaf.

Vakantie

Zelf heeft B. gezegd dat hij en zijn medeverdachte geen ‘soldaten’ waren, maar dat hij zijn vriend bij wijze van verjaardagscadeau op een vakantie trakteerde. Justitie zoekt de opdrachtgevers in kringen rond Ridouan Taghi en diens veronderstelde moordmakelaars Jaouad F., Krystian M. en Jordi van der S. (24), van wie alleen die laatste nu voor het aansturen van de moordaanslag terechtstaat.