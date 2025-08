Eerste arrestatie via tiplijn Nederlandse criminelen aan Costa del Sol

(Beeld: Roel Janssen)

Het Openbaar Ministerie meldde eerder deze week aan de podcast Het Misdaadbureau op NPO Radio 1 dat de man nog anderhalf jaar celstraf moet uitzitten wegens het bezit van een grote hoeveelheid hasj en cocaïne. De man stond internationaal gesignaleerd.

Hij is op 7 juli aangehouden en overgeleverd aan Nederland. De verdachte is in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling. Het gerechtshof beslist op een later moment of zijn voorarrest moet worden verlengd.

Campagne

Meld Misdaad Anoniem (M.) lanceerde in juni dit jaar een campagne waarin de Nederlandse gemeenschap in Spanje wordt opgeroepen om informatie te delen over Nederlandse criminelen. Het is voor het eerst dat het meldpunt zich in een campagne richt tot Nederlanders die in het buitenland wonen of ondernemen.

Tientallen tips

Het OM zegt tegen Het Misdaadbureau dat sinds de lancering van de campagne al tientallen tips zijn binnengekomen over onder meer drugs, criminele activiteiten en de opsporing van personen.

In eerste instantie focust de campagne zich op de Costa del Sol, het gebied rondom Málaga en Marbella in het zuiden van Spanje.