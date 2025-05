17 mei 2025

‘Eerste opiumplantage in Spanje: voor heroïneproductie’

De Spaanse Nationale Politie heeft een plantage met papaverplanten ontdekt, in de buurt van Cartagena in de regio Murcia. Volgens de politie is dit het eerste illegale opiumveld dat in Spanje tot nu toe is ontdekt. Bij de operatie zijn twee verdachten opgepakt en 507 opiumplanten in beslag genomen.