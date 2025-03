13 maart 2025

Eerste uitkering Peter R. de Vries Foundation voor Gouden Tip – in zaak Mike Venema | €100.000 euro voor anonieme tipgever

De Peter R. de Vries Foundation heeft vandaag bekendgemaakt dat de beloning van €100.000 wordt uitgekeerd aan de anonieme tipgever die cruciale informatie heeft verstrekt in de zaak rond de moord op Mike Venema. Het is de eerste en enige tip die tot nu toe tot succes heeft geleid, van de 42 zaken waarvoor een beloning is uitgeloofd. De Foundation hoopt dat er door deze doorbraak, meer tips in de andere zaken zullen volgen.