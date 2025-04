Eindhovens gemeenteraadslid cel in voor witwassen, partner krijgt zes jaar voor drugsdelicten

Blokken coke Nabil N. hield zich in 2020 meteen na een gevangenisstraf weer bezig met de handel in en de invoer van blokken cocaïne vanuit het buitenland naar de Rotterdamse haven. Ook was hij bezig met voorbereidingshandelingen van andere drugsdelicten. De rechtbank acht op basis van de berichten van zijn cryptotelefoons bewezen dat hij zich daar in elk geval mee bezighield tot en met 8 maart 2021.

Onverklaarbare uitgaven

Ook veroordeelt de rechtbank de man en zijn vrouw voor het witwassen van geld. Zij gaven veel meer uit dan op basis van hun inkomen verklaarbaar was. Tussen mei 2020 en januari 2024 besteedde de man veel geld samen met zijn vrouw, in die tijd raadslid van de gemeente Eindhoven, aan hun levensonderhoud, kosten van een verbouwing van hun woning, sieraden, vakanties en auto’s. Zij was zich ervan bewust dat het om crimineel geld ging. Fatimzahra C. nam zelfs een actieve rol aan door op aangeven van haar partner geldbedragen te tellen, te verstoppen, klaar te leggen en mee te geven aan anderen.

Eerder veroordeeld

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er in het geval van Nabil N. rekening mee dat hij zich begaf op het terrein van de internationale drugshandel en enkel uit was op financieel gewin. Ook weegt mee dat hij eerder is veroordeeld voor drugsdelicten en dat hij het nieuwe delict meteen na het uitzitten van een eerdere straf pleegde. Hij liet er volgens de rechtbank dus geen gras over groeien voordat hij zich opnieuw inliet met drugshandel.

Voorbeeldfunctie

De rechtbank neemt het Fatimzahra C. bijzonder kwalijk dat zij jarenlang bewust voordeel haalde uit de criminele inkomsten van haar partner. Zeker omdat zij een maatschappelijk relevante en verantwoordelijke functie had als raadslid en ambtenaar. De vrouw was zich volledig bewust van dit contrast. Dit blijkt ook uit berichten die ze naar haar partner stuurde: ‘Ze moesten eens weten’.

Dat er media-aandacht voor de strafzaak is geweest, maakt gelet op haar publieke functie niet dat zij een lagere straf krijgt. Tot slot is meegewogen dat de verdachten in staat waren om met hun oneerlijk verdiende geld een maatschappelijke en financiële status te verwerven die zij niet behoorden te hebben, aldus de rechtbank.