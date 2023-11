‘Einduitspraak December-moorden op 18 december’

Print This Post

Het Surinaamse Hof van Justitie zal op 18 december 2023 de einduitspraak doen in het proces over de 8 decembermoorden tegen onder meer Desi Bouterse, dat meldt het in de zaak doorgaans goed ingevoerde Surinaamse radiostation ABC op basis van ‘betrouwbare bronnen’.

15 Surinamers vermoord

De voormalige president en legerleider Desi Boutserse kreeg van de krijgsraad 20 jaar cel en ging daarop in hoger beroep voor zijn rol bij de moorden in het Fort Zeelandia in Paramaribo.

Op 8 december 1982 werden vijftien vooraanstaande Surinamers vermoord door militairen die betrokken waren bij het toenmalige militaire regime in het land.

Uitgeput

Naast Bouterse staan nog vier andere verdachten terecht: Benny Brondenstein, Ernst Gefferie, Stephanus Dendoe en Iwan Dijksteel. De openbare aanklager heeft 20 jaar celstraf geëist tegen alle verdachten.

In juli beloofde het Hof dat er dit jaar nog een uitspraak zal volgen. Na dit arrest zijn alle rechtsmiddelen uitgeput.