11 december 2025

Eis: 14 jaar cel voor uitlokking liquidatie | Procesafspraak met medeverdachte

In Rotterdam heeft het Openbaar Ministerie woensdag tegen een 19-jarige jongen veertien jaar gevangenisstraf geëist voor (onder meer) uitlokking van een liquidatie. Hij had via Snapchat een geïnfiltreerde politieman een moordopdracht gegeven. Het beoogde doelwit werd in veiligheid gebracht en de opdrachtgever gearresteerd. In de zaak van een medepleger heeft het Openbaar Ministerie met de verdediging procesafspraken gemaakt voor een snelle afhandeling en strafvermindering.

Snapchat-gebruiker

In april 2024 zag een politieagent dat een Snapchat-gebruiker klussen aanbood, zoals het plegen van een woningoverval. Op zeker moment krijgt de politieman een bericht van deze persoon, die hem twee klussen aanbiedt: een overval en een liquidatie. Omdat de politie wil weten wie deze Snapchatgebruiker is, nemen ze de laatste klus aan. Er zou 60.000 euro voor worden betaald.

