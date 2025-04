Eis van drie jaar cel en tbs tegen metro-schutter

Beeld: metro-station in Schiedam (foto Media-TV)

Sfeer slaat om

De metro tussen Hoek van Holland en Rotterdam zit op 12 mei 2024 vol met mensen die hebben genoten van een dagje strand. Het is een mooie zonnige dag, maar de sfeer in de metro slaat in één keer om als er schoten worden gelost. Rodney A. is die dag samen met een vriend, Damian B. (21).

De aanleiding van het schietincident is minimaal. Het gaat om een uit de hand gelopen discussie met twee andere mannen. Die moeten van de verdachte gaan zitten, en dat weigeren ze. Er ontstaat een worsteling en er wordt geschoten.

Volle kracht

Bij het volgende station stappen de vier uit en gaat het vechten door. Opnieuw richt de verdachte, zo blijkt uit camerabeelden, zijn wapen op één van de andere mannen waar hij ruzie mee heeft. Dit keer schiet hij niet, maar slaat hij opnieuw met volle kracht op het hoofd van één van hen. De politie verschijnt dan en pakt de verdachte op. Zijn wapen wordt in beslag genomen.

Mirakel

Dat het slechts bij enkele schoten blijft, is puur toeval volgens de officier van justitie: ‘Er is hoogstwaarschijnlijk minimaal twee keer geschoten binnenin de metro richting de toegangsdeur. Het is zeer aannemelijk dat bij het afvuren van één of meer projectielen in het volle metrostel de reizigers gevaar hebben opgelopen om geraakt te worden door de afgevuurde projectielen. Het risico voor de passagiers was groot. Het is een mirakel dat niemand in dit metrostel door een afgevuurd projectiel geraakt is.’

Volgens de officier was de situatie in het metrostel traumatisch voor de mensen die het zagen gebeuren en in het bijzonder voor de twee mannen die verdachte en zijn vriend tegen het lijf liepen: ‘Een complete verzameling van zinloos, onnodig, idioot en schokkend heftig geweld. Wat hebben die mensen misdaan? Omdat ze niet wilden gaan zitten.’

Stoornis

De verdachte is in de aanloop naar de zitting onderzocht door een psycholoog, een psychiater en een onderzoeker van het ‘milieu’ van de verdachte. De onderzoekers stellen vast dat de Schiedammer zwakbegaafd, schizofreen, en alcoholverslaafd is. Ook lijdt hij aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Met name de schizofrenie heeft tijdens het gepleegde feit een grote rol gespeeld, zo staat in het rapport. De verdachte verkeerde op dat moment in een zorgwekkende psychiatrische toestand, citeerde de officier de onderzoekers van het Pieter Baan Centrum: ‘Hij was op dat moment sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Een terugkeer in de maatschappij zonder de juiste behandeling is dan ook een risico. De kans op herhaling is groot.’

Medeverdachte

Damian B. hoorde 18 maanden, waarvan 9 voorwaardelijk, tegen zich eisen voor zijn rol in de ruzie.

Beide mannen moeten als het aan het OM ligt een schadevergoeding van in totaal ruim 12.000 euro aan de slachtoffers betalen. Dit waren twee mannen die uit Afghanistan waren gevlucht voor de Taliban, meldt het AD. Eén van de twee verklaarde via hun advocaat: ‘Ik was zo bang dat we dood zouden gaan, ik begrijp tot de dag van vandaag niet waarom ze dit ons hebben aangedaan.’

Opmerkelijk genoeg vond er vorige week weer een schietpartij plaats in de metro in Schiedam (zie foto bij dit artikel). Daarna werd een 17-jarige jongen opgepakt.