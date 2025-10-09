Eisen tot 14 jaar cel voor schieten op huis met baby

Vergissing De eerste aanslag was een vergissing. ‘Een kwestie van het verkeerde huisnummer,’ zei de officier van justitie. ‘Een wonder dat er geen doden zijn gevallen,’ aldus de aanklager. Eén van de kogels kwam in de spijl van de babybox terecht.

De schutters keerden de volgende nacht terug om het ‘goede’ huis te beschieten, meldt RTV Rijnmond.

Losgeslagen

De vermeende schutter, een 23-jarige Rotterdammer, heeft bekend. Hij verklaarde dat hij 1500 euro zou krijgen voor de klus. ‘In die tijd was ik een beetje losgeslagen,’ zei hij. ‘Ik deed eerst dingen en dacht dan pas na. Ik had schulden. Het was makkelijk geld verdienen. Maar ik heb er niet over nagedacht.’

Tegen hem eist het OM tien jaar cel.

De chauffeur, een 22-jarige man uit Purmerend, vertelde dat hij dacht iemand naar België te brengen. Onderweg werd hem duidelijk dat ‘dit foute boel kon zijn’. Dat was toen men een wapen begon te testen op de achterbank. Toch reed hij door, en dat verwijt justitie hem. De eis tegen hem is twee jaar gevangenisstraf.

Drugsruzie

Volgens het OM trok een 22-jarige man uit Heerhugowaard aan de touwtjes. Hij zou een drugsruzie hebben willen beslechten. ‘Evident criminele zaken,’ noemde de aanklager het. Tegen hem is veertien jaar cel geëist.

De rechtbank doet op 5 december uitspraak.