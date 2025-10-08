Emiraten leveren twee Antwerpse drugscriminelen uit aan België

Interpol Volgens een officieel persbericht van de Verenigde Arabische Emiraten werden de mannen gearresteerd in Dubai op basis van een Interpol Red Notice. ‘De verdachten, die behoren tot de meest gezochte personen van België, worden beschuldigd van internationale drugshandel, het vormen van een gevaarlijke organisatie en witwassen’, aldus de autoriteiten in de VAE.

De uitlevering past in de intensieve samenwerking tussen België en de VAE sinds 2022, toen afspraken werden gemaakt om voortvluchtige criminelen in Dubai sneller over te brengen.

1,3 ton cocaïne

Faysal E.B., broer van de kickbokser Kamal E.B., werd in 2020 door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor de invoer van 1,3 ton cocaïne. De drugs waren via containers de Antwerpse haven binnengesmokkeld.

De Belgische recherche kwam hem op het spoor na een tip van de Amerikaanse ministerie van Homeland Security. In 2019 trof de politie hem aan in een loods in Niel, samen met twee medeverdachten, terwijl ze bezig waren een container te lossen.

Tijdens de inval vond de politie valse containerzegels en luxeartikelen, waaronder drie Patek Philippe-horloges met een gezamenlijke waarde van meer dan 200.000 euro. De broers E.B. hadden in Dubai ondertussen voor miljoenen aan vastgoed opgebouwd.

Faysal probeerde zijn uitlevering juridisch tegen te houden, maar de rechtbank in Dubai wees zijn beroep af. Hij werd onlangs opnieuw aangehouden met het oog op overdracht aan België.

Mark O.

Ook Mark O. is een oude bekende voor politie en justitie. In mei 2024 kreeg hij zes jaar cel voor internationale drugssmokkel, en in oktober van dat jaar kwam daar nog een jaar bij voor handel in cocaïne.

Begin volgend jaar moet hij opnieuw voor de correctionele rechtbank in Antwerpen verschijnen in een groot witwasproces, waarin ook namen voorkomen als Othman El Ballouti, Denis Matoshi en Omar Govers.

Afgelopen week werd bekend dat de jongere broer van Othman El Ballouti in Marokko was aangehouden, of hij nog vast zit is onbekend.

