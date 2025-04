Engeland: honderden barbershops doelwit grootschalige politieactie tegen witwassen, 35 arrestaties

Het doelwit in heel Engeland waren criminele dekmantels, zoals barbershops, vapeshops, nagelstudio’s, snoepwinkels met een Amerikaans thema en autowasstraten, die door criminelen worden gebruikt om illegaal verkregen geld wit te wassen.

Tijdens de operatie werden 55 personen ondervraagd over hun immigratiestatus en werden nog eens 97 personen ondervraagd omdat er het vermoeden bestaat van moderne slavernij.

Sluitingen

Daarnaast namen agenten meer dan 40.000 pond (46.000 euro) aan contanten, zo’n 200.000 sigaretten, 7.000 pakjes tabak, meer dan 8.000 illegale vapes en twee voertuigen in beslag. Ook werden twee cannabisplantages aangetroffen, met in totaal 150 planten. Tien winkels zijn gesloten en naar verwachting zullen er nog meer sluitingen volgen als gevolg van lopende onderzoeken.

12 miljard pond

De National Crime Agency (NCA) schat dat er in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks 12 miljard pond (13,82 miljard euro) aan crimineel geld wordt gegenereerd, dat doorgaans het land uit wordt gesmokkeld of met behulp van diverse witwastechnieken in het legitieme financiële systeem wordt geïntegreerd.

Bij de grootschalige politieactie door de NCA waren 19 verschillende politiekorpsen en regionale eenheden voor georganiseerde misdaad betrokken, evenals nationale instanties zoals de HMRC (Britse Belastingdienst), Trading Standards en de Home Office Immigration Enforcement.

Drugshandel

Rachael Herbert, adjunct-directeur van het National Economic Crime Centre van de NCA, zegt in een verklaring: ‘Operatie Machinize richtte zich op kapperszaken en andere winkelstraten die als dekmantel werden gebruikt voor een breed scala aan criminaliteit, overal in het land. We hebben verbanden gezien met drugshandel en -distributie, georganiseerde immigratiecriminaliteit, moderne slavernij en mensenhandel, vuurwapens en de verkoop van illegale tabak en vapes. We weten dat bedrijven die veel geld verdienen, worden gebruikt als dekmantel voor witwassen, wat leidt tot een aantal van de meest schadelijke en impactvolle misdrijven in het Verenigd Koninkrijk.’