Enorme zendingen illegale sigaretten onderschept

Sigaretten Het combiteam Smoke heeft strafrechtelijke onderzoeken lopen naar de herkomst en bestemming van de producten.

Op maandag werden in een vrachtwagentrailer ruim 12 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. In verband met deze vondst is een verdachte van Poolse afkomst aangehouden.

Op dinsdag volgde een tweede onderschepping: een trailer met meer dan 8 miljoen sigaretten en circa 3.700 kilo shag. In deze zaak zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Waterpijptabak

En op woensdag werd op een bedrijfsterrein in de gemeente Halderberge een trailer ontdekt met daarin 15.000 kilo waterpijptabak en ongeveer 5.000 kilo tabak. De volledige lading is in beslag genomen. Er is niemand aangehouden.

Als deze partijen op de illegale markt terecht waren gekomen, zou de Nederlandse schatkist naar schatting ruim 16 miljoen euro aan accijnzen zijn misgelopen. Alle in beslag genomen tabaksproducten zullen worden vernietigd.

Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket van het Openbaar Ministerie.