‘Enschedese vader en zoon veroordeeld voor Duitse plofkraken’

(Beeld uit archief)

Vluchtauto’s

Volgens de rechtbank waren vader en zoon geen directe uitvoerders, maar hielpen zij de bende op cruciale wijze. Hun taak was het regelen van de snelle vluchtauto’s die werden gebruikt bij de explosies en overvallen op pinautomaten. In totaal gaat het om negentien gevallen van medeplichtigheid aan diefstal, vernieling en het veroorzaken van ontploffingen.

De Duitse justitie rekent de bende tot een van de actiefste plofkraakgroepen van de afgelopen jaren. De Enschedese bijdrage was vooral logistiek, maar werd volgens de rechtbank wel degelijk als ernstig beschouwd: zonder hun hulp zouden de criminelen moeilijker aan snelle ontsnappingsvoertuigen zijn gekomen.

Miljoenen euro’s schade

De reeks plofkraken liet een spoor van vernieling achter in onder meer Dortmund, Gelsenkirchen, Wesel, Löhne en Bad Oeynhausen. De schade wordt geschat op ruim twee miljoen euro, en er zou meer dan één miljoen euro aan contant geld zijn buitgemaakt.

Voorwaarden

Dat Bektas K. de cel niet in hoeft, komt doordat de straf volledig voorwaardelijk is opgelegd. De rechters hielden rekening met zijn beperkte rol en de lange duur van het onderzoek. Door die “ongrondwettelijke vertraging” kreeg hij bovendien twee maanden strafkorting.

Zijn zoon kreeg eveneens strafvermindering. Hij was pas 18 jaar oud toen hij werd opgepakt en zou volgens de rechtbank vooral onder invloed van zijn vader hebben gehandeld.

Bekende naam

Het is niet de eerste keer dat Bektas K. met justitie in aanraking komt. Hij werd eerder als directeur van een letselschadebureau veroordeeld wegens fraude en moest ruim een kwart miljoen euro terugbetalen aan gedupeerde cliënten. In hoger beroep kreeg hij destijds een celstraf van veertien maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Ook zijn zoon kwam eerder in het nieuws. In 2020 ramde hij met een Audi een gevel in de Enschedese binnenstad, nadat hij naar eigen zeggen had moeten uitwijken voor een auto met een vrouw en kind.